В 33-м туре премьер-лиги "Эвертон" на своем поле обыграл "Арсенал" (1:0), передает Day.Az со ссылкой на sports.ru.

Эвертон - Арсенал 1:0 (1:0, 0:0)

Дата проведения

7 апреля, 16.05, "Гудисон Парк"

Гол:

1:0 - 10 Джагелка.

Эвертон - Пикфорд, Коулмэн, Джагелка, Зума, Динь, Андре Гомеш, Гуйе, Ришарлисон (Уолкотт, 79), Сигурдссон (Дэвис, 90), Бернард (Лукман, 88), Кэлверт-Льюин.

Арсенал - Лено, Мустафи, Папастатопулос, Монреаль, Мэйтленд-Найлз, Эль-Ненни (Рэмзи, 46), Гендузи, Колашинац (Обамеянг, 46), Озил (Ивоби, 74), Мхитарян, Ляказетт.

Предупреждения:

Гендузи (6), Папастатопулос (25), Андре Гомеш (50), Мустафи (82), Монреаль (86).

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