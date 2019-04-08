«Арсенал» проиграл в гостях «Эвертону» - ВИДЕО
8 апреля 2019 09:39 131
В 33-м туре премьер-лиги "Эвертон" на своем поле обыграл "Арсенал" (1:0), передает Day.Az со ссылкой на sports.ru.
Эвертон - Арсенал 1:0 (1:0, 0:0)
Дата проведения
7 апреля, 16.05, "Гудисон Парк"
Гол:
1:0 - 10 Джагелка.
Эвертон - Пикфорд, Коулмэн, Джагелка, Зума, Динь, Андре Гомеш, Гуйе, Ришарлисон (Уолкотт, 79), Сигурдссон (Дэвис, 90), Бернард (Лукман, 88), Кэлверт-Льюин.
Арсенал - Лено, Мустафи, Папастатопулос, Монреаль, Мэйтленд-Найлз, Эль-Ненни (Рэмзи, 46), Гендузи, Колашинац (Обамеянг, 46), Озил (Ивоби, 74), Мхитарян, Ляказетт.
Предупреждения:
Гендузи (6), Папастатопулос (25), Андре Гомеш (50), Мустафи (82), Монреаль (86).
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