Массовой потасовкой на поле завершился матч 11-го тура чемпионата Германии по футболу между "Фрайбургом" и "Айнтрахтом", передает Day.Az со ссылкой на vesti.kz.



В компенсированное ко второму тайму время защитник гостей Давид Абрахам получил красную карточку. Футболист побежал за мячом, который покинул поле через боковую линию.



При этом аргентинец сбил с ног тренера "Фрайбурга" Кристиана Штрайха, чем спровоцировал потасовку на поле. За этот поступок арбитр удалил Абрахама, несмотря на попытки игрока оправдаться.

Сам матч завершился со счетом 1:0 в пользу "Фрайбурга". Всего рефери удалил троих футболистов: двух игроков "Айнтрахта" и одного игрока "Фрайбурга".

"Фрайбург" расположился на четвертом месте в Бундеслиге. "Айнтрахт" занимает девятую строчку.

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