Месси установил новый рекорд

Аргентинский нападающий "Барселоны" Лионель Месси поставил новый рекорд по количеству проведенных матчей за каталонский клуб, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

В воскресенье Месси вышел в стартовом составе "Барселоны" на гостевой матч 28-го тура чемпионата Испании против клуба "Реал Сосьедад". На счету 33-летнего футболиста стало 768 встреч в составе каталонцев. Предыдущий рекорд принадлежал бывшему полузащитнику "Барселоны" Хави (767).

Месси является воспитанником "Барселоны" и выступает за главную команду с октября 2004 года. За это время он забил 661 гол, следом за ним располагаются Сесар Родригес (232) и Луис Суарес (198).

В составе "Барселоны" Месси 10 раз выиграл чемпионат Испании, восемь раз - суперкубок страны, шесть раз - Кубок Испании, четыре раза становился победителем Лиги чемпионов и трижды выигрывал Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира. Месси является единственным шестикратным лауреатом премии "Золотой мяч", присуждаемой лучшему игроку года.