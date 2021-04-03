https://news.day.az/sport/1330777.html «Формула-1» может заменить «Гран-при Канады» на этап в Турции
«Формула-1» может заменить «Гран-при Канады» на этап в Турции
"Формула-1" может заменить "Гран-при Канады" в календаре на сезон-2021, сообщает Day.Az со ссылкой наMotorsport.
По информации источника, гонка в Монреале может не состояться из-за ограничений, связанных с пандемией коронавируса. Сообщается, что представители "Формулы-1" вступили в переговоры с организаторами "Гран-при Турции", чтобы провести этап в Стамбуле вместо Канады.
В данный момент проведение "Гран-при Канады" запланировано на 13 июня.
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