«Формула-1» может заменить «Гран-при Канады» на этап в Турции

"Формула-1" может заменить "Гран-при Канады" в календаре на сезон-2021, сообщает Day.Az со ссылкой наMotorsport.

По информации источника, гонка в Монреале может не состояться из-за ограничений, связанных с пандемией коронавируса. Сообщается, что представители "Формулы-1" вступили в переговоры с организаторами "Гран-при Турции", чтобы провести этап в Стамбуле вместо Канады.

В данный момент проведение "Гран-при Канады" запланировано на 13 июня.