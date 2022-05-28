«ПСЖ» хочет продать Неймара из-за испорченных отношений бразильца с Мбаппе

Руководство "Пари Сен-Жермен" больше не считает бразильского форварда команды Неймара неприкасаемым и готово продать в летнее трансферное окно. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на Газету.ru, сообщает L'Équipe.

В частности, говорится об ухудшении отношений Неймара с нападающим Килианом Мбаппе. Французское издание подчеркивает, что Мбаппе не стесняется высмеивать бразильца в приватной обстановке.

В связи с этим парижский клуб больше не считает Неймара неприкасаемым и готов продать его летом. Мбаппе также выступает за уход Неймара. Главной проблемой в продаже 30-летнего форварда может стать его высокая зарплата - €4 млн в месяц до уплаты налогов.

В минувшем сезоне Неймар провел за столичный клуб 28 матчей, в которых отметился 13 голами и восемью результативными передачами. В составе "ПСЖ" он стал чемпионом Лиги 1 сезона-2021/22.

Неймар стал игроком "ПСЖ" в 2017 году. Парижане заплатили "Барселоне" за бразильца €222 млн, что стало рекордной суммой трансфера за всю историю футбола. Контракт Неймара и "ПСЖ" рассчитан до лета 2025 года.