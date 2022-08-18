Леброн Джеймс продлит контракт с "Лос-Анджелес Лейкерс"

Четырехкратный чемпион НБА задержится в калифорнийском клубе еще на два года, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

Знаменитый американский баскетболист Леброн Джеймс останется в "Лос-Анджелес Лейкерс". В ближайшее время Джеймс продлит контракт с калифорнийцами на два года с опцией продления на один год.

Как сообщает ТАСС, Леброн согласно договору получит 97,1 миллиона долларов. За всю карьеру Джеймс заработает 532 миллиона долларов, что станет рекордом НБА.

Леброну Джеймсу 38 лет. За время выступлений НБА он выступал за "Кливленд Кавальерс", "Майами Хит", а с 2018 он играет за "Лос-Анджелес Лейкерс". Леброн четыре раза становился чемпионом НБА - в 2012, 2013, 2016 и 2020 годах. В составе сборной США Джеймс дважды становился олимпийским чемпионом.