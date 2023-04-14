Давно хотела выступить на соревнованиях в Баку

Давно хотела выступить в Баку на соревнованиях.

Об этом в пятницу сказала Trend участница Международного турнира по художественной гимнастике AGF Trophy в Баку, спортсменка из Польши Лилиана Левинска, передает Day.Az.

"Мне очень нравится, как проходит Международный турнир AGF Trophy. Я много слышала о Национальной арене гимнастики в Баку, и давно мечтала посетить Азербайджан. Здесь хорошие условия для тренировок, подготовки к соревнованиям, их уровень выше, чем в Польше", - отметила юная грация.

Лилиана Левинска рассказала, что в ходе первого соревновательного дня она допустила пару ошибок, выполняя упражнения.

"Завтра постараюсь избежать недочетов и выступить намного лучше", - добавила она.

Отметим, что соревнования Международного турнира по художественной гимнастике AGF Trophy проходят 14-16 апреля в Национальной арене гимнастики в Баку. В них принимают участие 119 гимнасток из 14 стран мира.

Азербайджан представляют 38 гимнасток - из них 20 граций выступают в индивидуальной программе (6 - сеньорок, 14 - юниорок), 18 спортсменок выступают в составе команд в групповых упражнениях (1 взрослая команда, 2 юниорские команды).