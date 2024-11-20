Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева посетила первый в Баку объект инклюзивного питания кафе "Кашалата"

Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева посетила кафе "Кашалата" - первый и единственный объект инклюзивного питания в Баку, где также работают молодые люди с ограниченными возможностями здоровья.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, Лейлу Алиеву встретили министр труда и социальной защиты населения Сахиль Бабаев, соучредители кафе Натаван Мамедова и Айтен Эйналова.

Вице-президент Фонда Гейдара Алиева была проинформирована о деятельности этого инклюзивного кафе, созданного с целью поддержки трудоустройства людей с ограниченными возможностями здоровья в инклюзивной среде. Отмечалось, что кафе "Кашалата", расположенное по адресу улица У. Гаджибейли, 57 в Баку, было создано по инициативе Общественного объединения Birgə və Sağlam.

10 из 20 молодых людей, трудоустроенных в кафе "Кашалата", созданном при поддержке Министерства труда и социальной защиты населения, Агентства развития малого и среднего бизнеса, SOCAR, Pasha Holding и Trendyol Azərbaycan, являются людьми с ограниченными возможностями здоровья.

Лейла Алиева ознакомилась с созданными в кафе условиями и рабочей атмосферой, встретилась и побеседовала с трудоустроенными здесь молодыми людьми с ограниченными возможностями здоровья.

Хоровая и ритм-группа "Голубые сердца", состоящая из молодых людей с аутизмом, исполнила песню "Sən Ey Uşaqlıq". Люди с аутизмом подарили Лейле Алиевой свои поделки.

Вице-президент Фонда Гейдара Алиева сфотографировалась на память с сотрудниками инклюзивного кафе "Кашалата".