На COP29 проходит церемония открытия многоуровневых и многосекторальных мероприятий по борьбе с изменением климата

На COP29 в Баку проходит церемония открытия на высоком уровне многоуровневых и многосекторальных мероприятий по борьбе с изменением климата.

Как сообщает в среду Day.Az со ссылкой на Trend, церемония проходит при поддержке Президентства COP29, Государственного комитета градостроительства и архитектуры Азербайджана, Программы ООН по населенным пунктам (UN-Habitat).

Напомним, что 11 ноября состоялось открытие 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29). COP29, которая проходит на Бакинском олимпийском стадионе, продолжится до 22 ноября. Это является крупнейшим мероприятием, организованным Азербайджаном на сегодняшний день, и впервые в регионе оно проводится в Азербайджане.

Ключевым ожиданием от COP29 является согласование справедливой и амбициозной Новой коллективной количественной цели (NCQG) по климатическому финансированию.

Председательством COP29 было выдвинуто 14 инициатив.

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