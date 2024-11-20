https://news.day.az/popularblog/1708904.html "Барселона" поделилась публикацией о СОР29 - ВИДЕО Футбольный клуб "Барселона" опубликовал пост на своей официальной странице в Instagram, посвященный визиту президента клуба Хуана Лапорты в Азербайджан.
"Барселона" поделилась публикацией о СОР29 - ВИДЕО
Футбольный клуб "Барселона" опубликовал пост на своей официальной странице в Instagram, посвященный визиту президента клуба Хуана Лапорты в Азербайджан.
Как сообщает Day.Az, данная страница насчитывает 132 миллиона подписчиков, и публикация посвящена его участию в 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29), а также встречам с молодыми футболистами.
Как было сообщено ранее, президент футбольного клуба "Барселона" Хуан Лапорта 16 ноября прибыл с визитом в Азербайджанскую Республику для участия в 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29).
Как сообщает Day.Az, данная страница насчитывает 132 миллиона подписчиков, и публикация посвящена его участию в 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29), а также встречам с молодыми футболистами.
Как было сообщено ранее, президент футбольного клуба "Барселона" Хуан Лапорта 16 ноября прибыл с визитом в Азербайджанскую Республику для участия в 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29).
На опубликованных кадрах запечатлены самые яркие моменты его визита в Баку:
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