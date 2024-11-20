Рейчел Барр выразила благодарность Азербайджану за теплый приём и за высокий уровень подготовки

Организация COP29 - фантастическая. Я была на многих COP, но в Баку - это самый организованный из всех предыдущих.

Как передает Day.Az, об этом сказала Trend руководитель Climate Tech Propel Рейчел Барр из Израиля.

"Климатическую проблему можно решить, поэтому весь мир собрался здесь. COP29 - это послание надежды человечеству. Я думаю, что ключевым элементом является сосредоточение внимания на выбросах, образующемся при добыче нефти и газа. У нефтегазовой отрасли есть огромные возможности для увеличения своих доходов за счет сокращения выбросов метана, которые в настоящее время сжигаются на факелах. Метан можно продавать. Время пришло", - отметила она.

Рейчел Барр, которая впервые приехала в Азербайджан, отметила красоту страны.

"Здесь прекрасная архитектура и природные ресурсы. Мы побывали на Огненной горе (Янардаг) и в Храме огня (Атешгях). Это было великолепно.Также мы побывали на грязевых вулканах в Гобустане - и это было потрясающе. Страна оказалась очень гостеприимной, а еда вкусной. Большое спасибо всем!", - добавила она.

Напомним, что с 11 ноября по 22 ноября в Баку проходит 29-я сессия Конференция сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29).

Рамочная конвенция ООН об изменении климата - это соглашение, подписанное на Саммите Земли в Рио-де-Жанейро в июне 1992 года с целью предотвращения опасного вмешательства человека в климатическую систему. Аббревиатура COP (Conference of Parties) в переводе с английского означает "Конференция сторон", это высший законодательный орган, контролирующий исполнение Рамочной конвенции об изменении климата.

Сторонами Конвенции являются 198 стран. Если у сторон нет иного решения, COP проводится ежегодно. Первое мероприятие COP состоялось в марте 1995 года в Берлине, а ее секретариат находится в Бонне.