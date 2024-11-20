Трамп уже начал получать данные от американской разведки

Национальная разведка Соединенных Штатов уже начала передавать избранному президенту Дональду Трампу доклады о текущей ситуации.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом пишет газета Washington Post со ссылкой на источники.

"Доклады начали поступать ему из управления директора национальной разведки вскоре после выборов", - говорится в материале.

В самом управлении заявили журналистам, что передача избранному лидеру страны необходимой информации - это традиция, которой следуют с 1952 года.

При этом команда Трампа пока ситуацию не комментировала.