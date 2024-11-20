COP for Hope: Вопросы здравоохранения занимают центральное место в повестке COP29

Источник: Агентство международной информации Trend

В рамках COP29 в Баку АМИ Trend представляет специальный проект COP for Hope. Этот проект предоставляет уникальную возможность услышать голоса мировых лидеров, руководителей стран и первопроходцев в различных сферах - политики, экономики, науки и экологии, объединённых общей целью: противостоянием климатическим вызовам нашего времени.

Наш сегодняшний собеседник - региональный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по Европе Ханс Клюге.

Как передает Day.Az, в эксклюзивном интервью Trend на полях COP29 региональный директор ВОЗ Ханс Клюге отметил высокий уровень организации мероприятия.

"Я только что провел двусторонние встречи с министром здравоохранения, министром иностранных дел и премьер-министром Азербайджана. За два дня, проведенные здесь, хочу выразить свои искренние поздравления правительству Азербайджана и Президенту Ильхаму Алиеву - COP29 действительно впечатляет", - заявил он.

Клюге подчеркнул, что Азербайджан смог подготовить столь масштабное мероприятие всего за девять месяцев, в то время как Бразилии на подготовку к COP30 отведено два года.

"COP29 организована на высшем уровне. Как врач, я особенно рад, что вопросы здравоохранения занимают центральное место в повестке. Азербайджанское председательство COP объединяет усилия четырех стран-председателей - ОАЭ, Египта, Бразилии и Великобритании, чтобы обеспечить сохранение здравоохранения в числе приоритетов глобальных климатических переговоров. Это действительно заслуживает восхищения", - подчеркнул Клюге.

Клюге подчеркнул, что мир должен продемонстрировать реальные обязательства по сокращению углеродных выбросов на текущей COP.

"Почему сектор здравоохранения важен? Если рассматривать его в целом, он составляет 5 процентов глобальных выбросов, что в два раза больше выбросов, создаваемых всеми самолетами мира. Здравоохранение может быть крупным загрязнителем, но, если взглянуть на ситуацию с позитивной стороны, этот сектор может внести значительный вклад в развитие "зеленой экономики. Мы действительно должны приложить усилия, чтобы удержать глобальное потепление ниже 1,5 градуса Цельсия, так как это затрагивает все аспекты здравоохранения. Например, в Италии мы уже наблюдаем тропические болезни, которые не встречались там долгое время, такие как вирус Западного Нила. Испания совершенно не готова к наводнениям: более 200 человек погибли, и люди до сих пор страдают. Влияние изменений климата не исчезнет, и мы должны бороться с ним напрямую", - отметил он.

"Я также хочу поздравить Азербайджан с тем, что, согласно моим обсуждениям с руководством, COP29 воспринимается как поворотный момент для перехода к "зеленой" экономике. Министр здравоохранения Теймур Мусаев сообщил мне, что через пять лет все больницы будут "озеленены". Это впечатляющее решение", - добавил региональный директор ВОЗ.

Он подчеркнл, что изменение климата оказывает влияние на все аспекты здравоохранения.

"Я хотел бы выделить одну важную тему, которая также была затронута на COP29 - психическое здоровье, особенно среди молодежи. Появился новый термин - эко-тревожность, описывающий беспокойство молодежи о будущем. Молодые люди все чаще видят будущее в мрачных тонах, с меньшей надеждой, чем прежде. Это может приводить к депрессии и так называемой климатической усталости. Наши исследования показывают, что повышение температуры на 1 градус Цельсия связано с 1-процентным ростом самоубийств среди молодежи.

Это наглядно демонстрирует прямую связь между изменением климата и здоровьем. Данные из Австралии, например, показывают, что волны тепла провоцируют рост как психических, так и поведенческих расстройств. Нам необходимо более глубоко изучить эту проблему. Кроме того, медицинские работники, находящиеся на передовой борьбы с климатическим кризисом, должны быть обучены работе с аспектами психического здоровья. ВОЗ планирует активно развивать исследования в этой области", - отметил он.

Клюге также обратил внимание на экологическое воздействие транспорта в сфере здравоохранения.

"Наши исследования выявили, что одним из крупных источников загрязнения является транспортировка между медицинскими учреждениями. Однако существуют перспективные проекты, направленные на экологизацию этой области: внедрение телемедицины, цифровых технологий здравоохранения и использование беспилотников для доставки лекарств. Эти меры не только снижают углеродный след, но и способствуют более эффективному управлению отходами. Мы уже разработали рекомендации по этим вопросам. Кроме того, использование цифровых инструментов, включая искусственный интеллект, позволит значительно сократить выбросы углерода в здравоохранении", - добавил региональный директор ВОЗ.

Клюге рассказал о ряде значимых инициатив в этой сфере.

"Во-первых, Европейский центр ВОЗ по окружающей среде и охране здоровья в Бонне (Германия) разработал глобальные руководящие принципы для планов действий по охране здоровья в условиях жары. Это крайне важно, поскольку жара является основной причиной смертности, связанной с изменением климата в нашем регионе. Ежегодно из-за жары умирает 174 000 человек. Прошлое лето стало самым жарким за всю историю наблюдений, и такие рекорды, вероятно, будут продолжаться. Планы действий по охране здоровья в условиях жары необходимы для спасения жизней.

Во-вторых, 27 февраля я запускаю в Рейкьявике, Исландия, новую Общеевропейскую комиссию по изменению климата и охране здоровья совместно с бывшим премьер-министром Исландии Катрин Якобсдоттир. Цель комиссии - укрепить лидерство сектора здравоохранения в борьбе с климатическими изменениями. Я также предложил премьер-министру и министра здравоохранения Азербайджана назначить представителя от страны. Комиссия будет состоять из 11 высокопоставленных политических комиссаров. Это позволит установить преемственность между COP29 и COP30, где Азербайджан может показать значительные достижения", - отметил он.

Клюге также выразил восхищение концепцией "умных" сел в Азербайджане, сочетающих цифровые технологии и экологические решения.

"Это действительно авангардный подход", - сказал он.

Региональный директор ВОЗ. добавил, что у организации есть уникальная инициатива - процесс интеграции здравоохранения и окружающей среды.

"Каждые пять лет мы проводим Министерскую конференцию по окружающей среде и охране здоровья. Последняя конференция прошла в прошлом году в Будапеште, Венгрия. На ней мы достигли договоренностей со всеми 53 государствами-членами о конкретных действиях для решения тройного кризиса: изменения климата, утраты биоразнообразия и загрязнения окружающей среды", - заключил Клюге.