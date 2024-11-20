Азербайджан играет решающую роль в глобальной координации

Азербайджан играет ключевую роль как страна-координатор в приоритетной области Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) - развитии безопасных и эффективных систем транспортных коридоров.

Как сообщает в среду Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказала заместитель генерального секретаря СВМДА Чжан Лин в ходе панельной дискуссии на тему "Пути к устойчивой взаимосвязанности: усилия Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) и его государств-членов, а также региональных организаций Азии по обеспечению безопасных, эффективных и устойчивых к климатическим изменениям транспортных коридоров" в рамках COP29.

"Азербайджан играет ключевую роль как страна-координатор в приоритетной области СВМДА - развитии безопасных и эффективных систем транспортных коридоров. Будучи важным транзитным узлом, соединяющим Европу и Азию, Азербайджан демонстрирует преобразующий потенциал устойчивой взаимосвязанности", - сказала она.

Напомним, что 11 ноября в Бакинском Олимпийском стадионе состоялось открытие 29-й сессии Конференции Сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29), который продлится до 22 ноября. Мероприятие является самым масштабным, организованным Азербайджаном на сегодняшний день, и впервые проходит в регионе в Азербайджане.

В рамках COP29 12-13 ноября прошло мероприятие самого высокого уровня - саммит мировых лидеров по климатической деятельности.

Основное ожидание от COP29 заключается в согласовании справедливой и амбициозной Новой коллективной количественной цели (NCQG) по климатическому финансированию.

Помимо того, что создание климатического финансирования является главным приоритетом, создающим условия для деятельности, оно также будет способствовать выполнению обязательства 1,5°C, объединив всех вместе.

Рамочная конвенция ООН об изменении климата - это соглашение, подписанное на Саммите Земли в Рио-де-Жанейро в июне 1992 года с целью предотвращения опасного вмешательства человека в климатическую систему. Аббревиатура COP (Conference of Parties) в переводе с английского означает "Конференция сторон", это высший законодательный орган, контролирующий исполнение Рамочной конвенции об изменении климата.

Сторонами Конвенции являются 198 стран. Если у сторон нет иного решения, COP проводится ежегодно. Первое мероприятие COP состоялось в марте 1995 года в Берлине, а ее секретариат находится в Бонне.