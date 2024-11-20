Китай собирается подписать соглашения по автоперевозкам в рамках "Один пояс, один путь"

Китай намерен подписать соглашения с партнерами в рамках инициативы "Один пояс, один путь" о международных автомобильных перевозках.

Как сообщает в среду Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал представитель Министерства иностранных дел Китая Цю Синьли в ходе панельной дискуссии на тему "Пути к устойчивой взаимосвязанности: усилия Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) и его государств-членов, а также региональных организаций Азии по обеспечению безопасных, эффективных и устойчивых к климатическим изменениям транспортных коридоров".

"Китай подписал множество соглашений о сотрудничестве в таких областях, как управление границами, эксплуатация пограничных пунктов пропуска и строительство трансграничных объектов. Иммиграционные органы Китая совместно с 11 соседними странами, включая Россию, Монголию и Казахстан, создали трехсторонний механизм морских связей. Этот механизм способствует обмену информацией о таможенных процедурах в портах, своевременному решению чрезвычайных ситуаций, укреплению сотрудничества между правоохранительными органами, а также эффективному и бесперебойному осуществлению таможенного оформления и портовых операций.

Транспортные ведомства Китая и партнеры в рамках инициативы "Один пояс, один путь" ведут переговоры о подписании соглашений по международным автомобильным перевозкам и строительству трансграничной инфраструктуры", - подчеркнул он.