В Азербайджане выпал снег

Обнародована фактическая погода на 09:00 20 ноября.



Как сообщает Day.Az, по данным Национальной гидрометеорологической службы, в большинстве районов погодные условия были преимущественно без осадков, однако, в некоторых восточных районах местами выпадали кратковременные дожди, а в высокогорных районах выпал снег.

Высота снежного покрова в Шахдаге составила 3 ​​см.

Количество осадков составило до 1 мм в Шахбузе, Гедабеке, Евлахе и Астаре.

Туман наблюдался в Нахчыване, Нафталане, Шамкире, Евлахе, Зардабе и Гусаре.

Минимальная температура воздуха составила 11°C в Баку и на Абшеронском полуострове, 2°C в Нахчыванской Автономной Республике, до 5°C в Аранских районах, морозы до -5°C в горных районах.