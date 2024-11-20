"Хезболлах" обстреляло базу итальянских миротворцев
Итальянские власти утверждают, что движение "Хезболлах" выпустило восемь ракет по базе Временных сил ООН в Ливане.
По данным агентства ANSA, были поражены постройки в той части, где расположен итальянский контингент, никто не пострадал, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
Министр иностранных дел и вице-премьер Италии Антонио Таяни заявил, что тип ракет "подтверждает, что их запустило "Хезболлах".
"У "Хезболлах" нет никакого права поражать итальянских военных, потому что они обеспечивают и его безопасность. Если это произошло по ошибке, пусть научатся лучше использовать оружие", - приводит его слова газета Il Messaggero.
Базы Временных сил ООН в Ливане не в первый раз подвергаются обстрелам. Ранее ответственность за это возлагалась на израильскую армию. В связи с этим Рим выражал протесты Тель-Авиву.
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре