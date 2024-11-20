https://news.day.az/world/1708922.html SpaceX произвела шестой тестовый запуск космического корабля Starship Американская компания SpaceX произвела шестой тестовый запуск космического корабля Starship, следует из трансляции, которая ведется на странице компании в социальной сети X. Как передает Day.Az, наблюдать за запуском приехали американский миллиардер и основатель компании SpaceX Илон Маск и избранный президент США Дональд Трамп.
SpaceX произвела шестой тестовый запуск космического корабля Starship
Американская компания SpaceX произвела шестой тестовый запуск космического корабля Starship, следует из трансляции, которая ведется на странице компании в социальной сети X.
Как передает Day.Az, наблюдать за запуском приехали американский миллиардер и основатель компании SpaceX Илон Маск и избранный президент США Дональд Трамп.
Запуск был осуществлен со стартовой площадки космодрома в Бока-Бока (штат Техас) около 02:00 по GMT.
В пресс-службе компании добавили, что космический корабль Starship будет использоваться для высадки астронавтов на поверхность Луны в ходе миссии "Артемида-3".
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