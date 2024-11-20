Американская компания SpaceX произвела шестой тестовый запуск космического корабля Starship, следует из трансляции, которая ведется на странице компании в социальной сети X.

Как передает Day.Az, наблюдать за запуском приехали американский миллиардер и основатель компании SpaceX Илон Маск и избранный президент США Дональд Трамп.

Запуск был осуществлен со стартовой площадки космодрома в Бока-Бока (штат Техас) около 02:00 по GMT.

В пресс-службе компании добавили, что космический корабль Starship будет использоваться для высадки астронавтов на поверхность Луны в ходе миссии "Артемида-3".