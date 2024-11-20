В рамках COP29 проходит панельная дискуссия по устойчивой взаимосвязанности

В рамках COP29 проходит панельная дискуссия на тему "Пути к устойчивой взаимосвязанности: усилия Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) и его государств-членов, а также региональных организаций Азии по обеспечению безопасных, эффективных и устойчивых к климатическим изменениям транспортных коридоров.", сообщает в среду Day.Az со ссылкой на Trend.

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