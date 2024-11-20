СОР29 разделит климатическую повестку на «до» и «после»

Автор: Тофик Аббасов, политический аналитик

СОР29 это событие планетарного масштаба. Были большие ожидания от этой конференции, и, хотя до ее завершения еще есть время, уже можно говорить о том, что они оправдались.

Рейтинг СОР29 очень высок. Если в день открытия Саммита лидеров СОР29 Президент Ильхам Алиев говорил о регистрации 72 тысяч участников из 196 стран, то на сегодня количество участников выросло до 76 тысяч. Это говорит о высоком интересе к бакинской конференции, и он нарастает. Результативность конференции высока. Все стараются внести свой вклад. Это важно, потому что позитивные примеры играют важную роль в пропаганде положительного опыта и помогают прокладывать дорогу в будущее. На конференции царит настрой, рассчитанный на прорыв. Это прорыв в умонастроениях, нацеленный на достижение результата.

Мы привыкли к тому, что определенные круги, когда в Баку проводится какое-то международное мероприятие, обязательно переходят в наступление, пытаются убедить мир, что Азербайджан, мол, негоден и недостоин. С аналогичной ситуацией мы столкнулись и на этот раз. Едва стало известно о проведении СОР29 в Баку, эти силы немедленно начали кампанию очернения. Все это нас не сломило. К подобной реакции у нас уже выработался некоторый иммунитет. Мы имели четкую нацеленность на проведение мероприятия на должном уровне. И нам это удалось. Все участники говорят о том, что конференция очень четко организована, создана деловая атмосфера, что является следствием того, что страна-хозяйка прекрасно подготовилась и постаралась обеспечить все условия для достижения СОР29 своих целей. Цели определены. Это мир и стабильность, зеленая повестка, оздоровление природной среды и, самое главное, финансирование и ответственность.

Ответственность стран за изменения климата не одинакова. Есть страны, несущие значительную ответственность, но не стремящиеся ничего делать для изменения ситуации. Их климатическая повестка уходит в слова. Президент Ильхам Алиев, выступая на открытии Саммита лидеров малых островных государств, обратил всеобщее внимание на тот факт, что некоторые страны пытаются уклониться от ответственности, игнорируют мнение мирового сообщества, о чем говорит их отказ от участия в СОР29 в Баку. Действительно, на СОР 29 фактически решается судьба Парижского соглашения, а сама Франция на конференции не присутствует. Парижское соглашение в 2015 году пришло на смену Киотскому протоколу, и сегодня сам же Париж игнорирует обсуждения по важнейшим вопросам климатической повестки. Франция выступила в роли дезертира. Ее дезертирству невозможно найти никаких оправданий. Страна, которая вносит немалый вклад в изменения климата, которая проводила ядерные испытания на зависимых от нее территориях в колониальный и постколониальный периоды, позволяет себе оставаться в стороне и пытается объяснять это некими политическими соображениями.

Конечно, это не делает чести Франции, как стране, располагающей огромным экономическим потенциалом и технологическими наработками. Позиция "моя хата с краю" ей не к лицу. Своим пренебрежительным отношением к СОР29 в Баку Франция подрывает мировой порядок и показывает, что ограничительные меры к французской стороне отношения не имеют. Так быть не должно.

Что касается основной составляющей СОР29, то это поиск решений и распределение обязанностей на справедливой основе. Я бы сказал так: бакинская конференция проводит черту и делит климатическую повестку на до и после. До СОР29 была одна атмосфера вокруг конференции сторон, а после СОР29 начнется новая эра детального подхода ко всем проблематичным вопросам международной повестки.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гуттериш тоже сказал в своем выступлении, что пришло время спрашивать строго с себя и остальных о том, что мы должны делать. Он выразил надежду, что с конференции в Баку никто не уйдет с пустыми руками. Здесь удастся получить правильный расклад и добиться результата. Деловой настрой, хорошая рабочая атмосфера создает условия для плодотворной работы и формирования консенсуса для достижения поставленных целей. Состояние природной среды сегодня настолько уязвимое, что все должны проникнуться ответственностью и работать честно.

Доля Азербайджана в эмиссии составляет 0,! процента, и даже этот незначительный показатель мы хотим сократить. К сведению всех субъективных критиков, Азербайджан взял программный курс на изменение баланса использования своего национального ресурса в пользу зеленой повестки. Возьмем, например, Карабах и Восточный Зангезур, которые мы сейчас осваиваем после освобождения этих территорий от армянской оккупации. Через несколько лет там будет достигнут нулевой показатель выбросов. Эти территории объявлены Президентом Ильхамом Алиевым зоной зеленой энергии. В сфере использования ВИЭ Азербайджан наладил очень продуктивные отношения с компанией Masdar (ОАЭ), ACWA Power (Саудовская Аравия), ведущими компаниями в сфере ВИЭ других стран. К 2050 году Азербайджан планирует перестроить свою экономику на такой лад, чтобы добиться мизерных выбросов в атмосферу, а затем и вовсе свести их к нулю.

Как страна-хозяйка СОР29 Азербайджан показывает прекрасный пример трансформации. И мы это делаем не для того, чтобы нас хвалили, а для того, чтобы можно было уже начать предметную работу над оздоровлением глобальной природной среды. Общий негативный эффект это есть результат необдуманных действий и эксплуатации традиционных источников энергии, в частности ископаемого топлива.

Кстати, об ископаемом топливе. Некоторые, в том числе бывший вице-президент США Альберт Гор вызвались критиковать страны, которые добывают нефть и газ, но при этом проводят у себя конференцию по вопросам климата. Касается это бывшей, нынешней и будущей хозяек климатических конференций ООН. СОР28, как известно, проходил в Дубае, а СОР30 пройдет в Бразилии. Такие сравнение предвзяты. Потому что, если взглянуть на мировой рейтинг добычи, увидим, что ОАЭ и Бразилия занимают в нем 7 и 8 места, а Азербайджан только 25-е. И даже будучи не в лидерах мы стараемся добиться того, чтобы со временем переключиться на зеленую повестку. Такой переход не может быть резким, одномоментным и революционным. Потому что мировая экономика по-прежнему зависит от нефти и газа, огромные индустриальные комплексы работают на ископаемом топливе, и невозможно остановить все это и разом переключить на ВИЭ. Трансферт должен быть плавным. Этот процесс нельзя форсировать. Так что Гор и ему подобные занимаются фактически подрывной деятельностью, когда предлагают пересматривать регламенты и принципы отбора стран для проведения СОР.

Как сказал на Саммите лидеров СОР29 Президент Ильхам Алиев, "обвинять нас в том, что у нас есть нефть, - это то же самое, что обвинять нас в том, что в Баку более 250 солнечных дней в году".

Азербайджан уже взял разворот в сторону зеленой энергетики, заключил выгодные контракты с ведущими компаниями мира. При таком раскладе принципиальная позиция того же Гора и ему подобных показывает, что они представляют интересы определенных кругов, которые, в свою очередь, лоббируют корпоративные интересы.

Никто не сможет помешать Азербайджану сделать то, что он наметил для себя на ближайшую перспективу. Председательство COP29 определило одним из своих главных приоритетов полное приведение в действие статьи 6 Парижского соглашения. Эта статья предназначена для обеспечения безопасных и прозрачных углеродных рынков во время сотрудничества стран для достижения своих климатических целей. Полное применение этой статьи может сократить расходы стран на осуществление своих обязательств на 250 миллиардов долларов США в год. Очень важно, что 18 ноября в рамках COP29 было принято решение касательно этой статьи Парижского соглашения.

Безусловно, транснациональные компании и страны, которые они представляют и от имени которых говорят, должны раскошелиться. А те страны, что лидируют в эмиссии, должны сами показать пример того, как надо исправлять собственные ошибки. Не случайно 90 процентов вредных выбросов приходятся на долю именно развитых государств. Эти страны не могут прятаться под чужими зонтами и делать вид, что они не при чем.

Хотя до завершения СОР29 еще есть пара дней, думаю, уже можно сделать продувательные выводы о том, что бакинская конференция удалась, оправдала все надежды, преодолела все барьеры, некоторые из которых были искусственными. А критикам лучше помолчать, засучить рукава и присоединиться к конструктивным силам.