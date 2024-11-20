Азербайджан обратился в Гаагский суд с иском против Армении

19 ноября этого года Азербайджан в рамках Договора Энергетической хартии и в соответствии с основными принципами международного права представил в постоянный Арбитражный суд (расположенный в Гааге) основной исковый документ против Армении, в котором подробно описаны многочисленные нарушения Арменией суверенных прав Азербайджана на энергоресурсы.

Как сообщает в среду Day.Az со ссылкой на Trend, информацию об этом распространило Министерство иностранных дел Азербайджана.

Отмечается, что данный иск является последней разработкой в рамках международного судебного процесса, начавшегося 27 февраля 2023 года, когда Азербайджан направил Армении уведомление об арбитраже. Арбитражный суд был учрежден 8 сентября 2023 года, а первая процессуальная встреча между Азербайджаном и Арменией состоялась 12 января этого года.

"Армения в течение почти тридцати лет незаконной оккупации международно признанных территорий Азербайджана препятствовала доступу Азербайджана к своим энергетическим ресурсам или их развитию на этих территориях. Напротив, Армения использовала эти ресурсы в своих интересах.

Среди случаев нарушения Арменией норм международного права можно отметить, в частности, ее многолетний отказ предоставить Азербайджану доступ к важным проектам возобновляемых источников энергии или воспользоваться ими. К ним относятся Тертерская гидроэлектростанция, расположенная на Сарсангском водохранилище в бывшем оккупированном Агдеринском районе, проекты гидроэлектростанций Худаферин и Гыз Галасы, расположенные на границе с Ираном, в бывшем оккупированном Джебраильском районе Азербайджана, а также ранее неиспользованный энергетический потенциал, возобновляемые источники энергии, в том числе гидроэнергетика и другие ресурсы.

Армянская сторона лицензировала и урегулировала учреждения, эксплуатировавшие Тертерскую ГЭС в период незаконной оккупации, незаконно связала этот источник энергии со своей внутренней электрической сетью и направила дополнительную энергию в Армению для внутреннего потребления. Кроме того, Армения на 30 лет задержала завершение этих важных гидроэнергетических проектов, препятствуя доступу Азербайджана к проектным площадкам Худаферин и Гыз Галасы и помешала развитию сектора возобновляемых источников энергии Азербайджана.

Азербайджан продолжит деятельность в требовании от Армении компенсации за нарушение суверенных прав на свои энергоресурсы, в том числе за незаконную эксплуатацию и нанесение Арменией ущерба возобновляемым источникам энергии на освобожденных от оккупации территориях", - говоритcя в сообщении ведомства.