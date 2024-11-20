ООН обеспокоена возможной эскалацией украинского конфликта
ООН обеспокоена любой эскалацией украинского конфликта.
Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом официальный представитель главы всемирной организации Стефан Дюжаррик заявил на брифинге для журналистов в ответ на вопрос о ракетном ударе ВСУ по Брянской области РФ.
"ООН всегда выражает обеспокоенность касательно эскалации этого конфликта, самого факта, что этот конфликт продолжается, не говоря уже об эскалации", - сказал он в ответ на просьбу корреспондента прокомментировать удар ВСУ ракетами ATACMS по Брянской области.
Во всемирной организации также напомнили, что все стороны конфликта ответственны за то, чтобы избегать жертв среди гражданского населения.
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