Для эффективного функционирования портов Алят, Актау и Туркменбаши необходима улучшенная транспортная связь

Порты Алят (Азербайджан), Актау (Казахстан) и Туркменбаши (Туркменистан) нуждаются в модернизации и лучшей интеграции с железнодорожными и автомобильными сетями для улучшения возможностей мультимодальной обработки грузов.

Как сообщает в среду Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал представитель ООН в Азербайджане Хуршид Рустамов в ходе панельной дискуссии на тему "Пути к устойчивой взаимосвязанности: усилия Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) и его государств-членов, а также региональных организаций Азии по обеспечению безопасных, эффективных и устойчивых к климатическим изменениям транспортных коридоров".

"Международное энергетическое агентство оценивает, что международные грузоперевозки, связанные с торговлей, включая воздушный, железнодорожный, морской и автомобильный транспорт, составляют около восьми процентов мировых выбросов, и до 11 процентов, если учитывать склады и порты.

Как вы видите, доля международных грузоперевозок в глобальных выбросах достаточно значительна. Среди всех видов транспорта грузовые автомобильные перевозки считаются наиболее загрязняющими. С ростом глобальной торговли выбросы от грузоперевозок, по прогнозам, будут увеличиваться в ближайшие годы. В этом контексте коллективные усилия по снижению углеродного следа грузоперевозок становятся чрезвычайно важными", - сказал он.

По его словам, одной из рекомендаций касается увеличения инвестиций в модернизацию транспортной инфраструктуры и автопарка.

"Например, морские порты в Азербайджане, Казахстане и Туркменистане, такие как Алят, Актау и Туркменбаши, играют ключевую роль в торговле на Каспийском море, но нуждаются в модернизации и лучшей интеграции с железнодорожными и автомобильными сетями для улучшения возможностей мультимодальной обработки грузов", - добавил он.