Натаван Агаева о ключевой роли транспортных коридоров в решении климатических проблем

Обеспечение эффективных транспортных коридоров является ключевым элементом климатической повестки.

Как сообщает в среду Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказала менеджер по международным связям в Исполнительном офисе Генерального директора ЗАО "Бакинский международный морской торговый порт" Натаван Агаева на панельной дискуссии на тему "Пути к устойчивой взаимосвязанности: усилия Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) и его государств-членов, а также региональных организаций Азии по обеспечению безопасных, эффективных и устойчивых к климатическим изменениям транспортных коридоров" в рамках COP29

"Обеспечение безопасных и эффективных транспортных коридоров является ключевым элементом климатической повестки. Здесь, на данном мероприятии, организованном Бакинским международным морским торговым портом при содействии Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии, наша цель - выработать общую и единую точку зрения по преобразованию Среднего коридора в Зеленый коридор.

Международная торговля - это не просто перемещение людей и товаров. Она также может представлять серьезные экологические вызовы и угрозы, а также оказывать экономическое и социальное воздействие на здоровье. Поэтому наша задача сегодня, работая совместно с делегатами, экспертами и практиками, - выработать общие подходы и повестку, а также обсудить возможности формирования стратегий, направленных на создание устойчивого зеленого коридора и трансформацию Среднего коридора в экологически устойчивый транспортный маршрут", - сказала она.

Агаева подчеркнула, что Средний коридор включает в себя 4 250 километров железнодорожных путей и 500 километров морского маршрута. А Бакинский порт имеет стратегически выгодное расположение на стыке Востока и Запада, Европы и Азии, с Россией на севере и Ираном на юге. Пропускная способность порта составляет 15 миллионов тонн, включая 100 тысяч TEU.

Агаева также напомнила, что ранее на COP29 было объявлено о создании Каспийского научно-исследовательского и информационного центра, который объединит науку и бизнес, способствуя взаимодействию стран региона, компаний и ученых для изучения экологических проблем Каспийского моря и разработки решений.

Центр сосредоточится на исследовании уменьшения уровня воды в Каспийском море и поиске эффективных мер для борьбы с этим явлением.