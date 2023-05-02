Боксер сломал челюсть судье после поражения любимой футбольной команды

На футбольном матче в Сиднее разъяренный фанат набросился на судью матча и сломал ему челюсть из-за того, что его любимая команда проиграла. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Daily Mail.

После инцидента дебошира сразу задержали правоохранители. Им оказался 25-летний боксер-любитель Адам Абдулла. Его обвинили в причинении тяжкого вреда здоровью и отказались выпускать под залог, пока идет следствие. Слушание состоится в июне.

Судье Ходру Яги требуется операция для установки пластин в челюсть. Также Абдулла выбил ему четыре зуба.

Инцидент произошел в пятницу, 28 апреля, после завершения игры австралийских клубов "Гринакр Иглс" и "Пэдстоу Хорнетс". После объявления счета (5:1), Абдулла начал оскорблять судей. Потом он перепрыгнул через ограждение, подбежал к судье и, повалив его на землю, начал бить по лицу.