https://news.day.az/sport/1577128.html Азербайджанский боксер разгромил армянина на Евроиграх - ФОТО
Азербайджанский боксер разгромил армянина на Евроиграх - ФОТО
Азербайджанский боксер Мурад Аллахвердиев победил своего армянского соперника Амбарцума Акопяна на III Европейских играх, проходящих в Польше.
Как сообщает Day.Az, в 1/4 финала 21-летний спортсмен встретился с представителем Армении.
Встреча прошла с явным преимуществом нашего спортсмена, выступавшего в категории 80 кг. М.Аллахвердиев, завершивший все 3 раунда в свою пользу, выиграл со счетом 5:0 (30:26, 30:27, 29:28, 30:27, 30:27).
М.Аллахвердиев вышел в полуфинал и завоевал как минимум бронзовую медаль.
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