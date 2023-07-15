В Мадриде договорились о проведение этапа Гран-при Формулы 1

Проведение гонки Формулы 1 в Мадриде стало на шаг ближе к реальности - президент исполнительного комитета выставочного центра IFEMA, расположенного к северо-востоку от испанской столицы, Хосе Висенте де лос Мозос заявил о договоренности с руководством Больших Призов.

Как сообщает Day.Az, "Я уже знаю, когда мы подпишем контракт, - сказал де лос Мозос "Europa Press". - Мы следовали установленной процедуре. Испанская автомобильная федерация была проинформирована с самого начала, мы подписали соглашение об эксклюзивности и теперь продвигаемся вперед с контрактом. Это мероприятие принесёт региону 500 миллионов евро и будет не просто гонкой, а лучшим этапом в Европе".

У Барселоны есть соглашение о проведении Гран-при Испании до 2026 года, и пока неясно, согласится ли руководство Ф1 на проведение двух гонок в Испании или же этап в Мадриде заменит Барселону в календаре.