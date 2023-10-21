Названы самые дорогие футбольные вратари мира

Голкипер "Порту" Диогу Кошта, вратарь ПСЖ Джанлуиджи Доннарума, а также играющие в воротах "Милана" и "Реала" соответственно Мик Меньян и Тибо Куртуа названы самыми дорогими футболистами на своей позиции в мире. Рейтинг составил портал Transfermarkt, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Стоимость каждого вратаря оценивается в 45 миллионов евро. Самый младший из них - 24-летний Кошта. Самый возрастной - 31-летний Куртуа.

Пятерку самых дорогих вратарей замкнул голкипер "Манчестер Сити" и сборной Бразилии Эдерсон. Его стоимость оценивается в 40 миллионов евро.