Тренер Макгрегора раскрыл изменившиеся планы бойца

Джон Кавана, тренер ирландского бойца смешанного стиля (ММА) Конора Макгрегора, раскрыл изменившиеся планы спортсмена по возвращению к поединкам. Слова специалиста приводит The MMA Hour, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

"Мы надеялись на апрель, такой была наша надежда. Об этом мы говорили. А теперь, похоже, планы переместились на лето", - заявил Кавана. Он добавил, что не знает причину, по которой боец решил отложить возобновление карьеры.