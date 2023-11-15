https://news.day.az/sport/1614427.html Тренер Макгрегора раскрыл изменившиеся планы бойца
Тренер Макгрегора раскрыл изменившиеся планы бойца
Джон Кавана, тренер ирландского бойца смешанного стиля (ММА) Конора Макгрегора, раскрыл изменившиеся планы спортсмена по возвращению к поединкам. Слова специалиста приводит The MMA Hour, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.
"Мы надеялись на апрель, такой была наша надежда. Об этом мы говорили. А теперь, похоже, планы переместились на лето", - заявил Кавана. Он добавил, что не знает причину, по которой боец решил отложить возобновление карьеры.
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