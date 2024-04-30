На чемпионате Европы азербайджанский гимнаст Никита Симонов выступил практически идеально, на данный момент он находится на пике своей формы.

Как сообщает во вторник Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал журналистам главный тренер сборной Азербайджана по мужской спортивной гимнастике Руслан Иргашев по возвращении команды на Родину с чемпионата Европы в городе Римини (Италия).

Напомним, член сборной Азербайджана по мужской спортивной гимнастике Никита Симонов завоевал "серебро" чемпионата Европы в программе упражнений на кольцах. Это награда стала первой медалью, завоеванной на чемпионате Европы, в истории мужской спортивной гимнастики Азербайджана.

"На Кубке мира в Катаре, и чемпионате Европы в Римини - это, скорее всего, были два лучших выступления в спортивной карьере Никиты Симонова. Они и привели его сначала к серебряной медали Кубка мира, а затем и к "серебру" чемпионата Европы. Он очень старался, выполнил свою программу как нужно. На чемпионате Европы мы конкурировали с Олимпийским чемпионом. У Никиты это первая награда с чемпионата Европы, но думаю, не последняя, их будет еще очень много и высшего достоинства", - сказал главный тренер.

Говоря о планах сборной на вторую половину сезона, Руслан Иргашев отметил, что Никита Симонов и Иван Тихонов должны отдохнуть, так прошли семь стартов.

"Семь стартов - это много, они должны восстановить силы. А вот молодые гимнасты скорее всего поедут в мае и в сентябре на соревнования", - добавил он.

Отметим, что чемпионат Европы по мужской спортивной гимнастике прошел 24-28 апреля в городе Римини.

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