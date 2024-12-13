Впервые в Баку состоится чемпионат Европы по бадминтону

В Баку состоится первый чемпионат Европы по бадминтону среди смешанных команд.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, турнир пройдет в Бакинском Дворце спорта, и в нем примут участие восемь команд.

Национальная сборная в рамках первой группы сыграет с действующими чемпионами из Дании, а также с командами Испании и Англии. Два лучших коллектива из группы выйдут в полуфинал.

В другой группе будут выступать Франция, Германия, Чехия и Нидерланды.

Чемпионат пройдет с 12 по 16 февраля следующего года.