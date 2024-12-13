https://news.day.az/sport/1714955.html Впервые в Баку состоится чемпионат Европы по бадминтону - ФОТО В Баку состоится первый чемпионат Европы по бадминтону среди смешанных команд. Как сообщает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, турнир пройдет в Бакинском Дворце спорта, и в нем примут участие восемь команд. Национальная сборная в рамках первой группы сыграет с действующими чемпионами из Дании, а также с командами Испании и Англии.
Впервые в Баку состоится чемпионат Европы по бадминтону - ФОТО
В Баку состоится первый чемпионат Европы по бадминтону среди смешанных команд.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, турнир пройдет в Бакинском Дворце спорта, и в нем примут участие восемь команд.
Национальная сборная в рамках первой группы сыграет с действующими чемпионами из Дании, а также с командами Испании и Англии. Два лучших коллектива из группы выйдут в полуфинал.
В другой группе будут выступать Франция, Германия, Чехия и Нидерланды.
Чемпионат пройдет с 12 по 16 февраля следующего года.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре