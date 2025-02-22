https://news.day.az/sport/1732065.html Дениз Алиева вышла в финал Кубка мира в Германии В Котбусе (Германия) продолжается Кубок мира по спортивной гимнастике. Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, по итогам квалификации во второй соревновательный день в финал в опорном прыжке пробилась Дениз Алиева. За свое выступление азербайджанская спортсменка получила оценку 12.283, что позволило выйти в финал с восьмого места.
Дениз Алиева вышла в финал Кубка мира в Германии
В Котбусе (Германия) продолжается Кубок мира по спортивной гимнастике.
Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, по итогам квалификации во второй соревновательный день в финал в опорном прыжке пробилась Дениз Алиева. За свое выступление азербайджанская спортсменка получила оценку 12.283, что позволило выйти в финал с восьмого места.
Отметим, что ранее в финал на кольцах пробился Никита Симонов.
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