https://news.day.az/tourism/1154604.html Непередаваемая красота водопада Халхал в Азербайджане - ФОТО
Непередаваемая красота водопада Халхал в Азербайджане - ФОТО
В Огузском районе Азербайджана, в 15 километрах от райцентра расположено село Эрманат.
Знаменито оно своим чудесным водопадом Халхал, у самого подножья Большого Кавказского хребта.
Day.Az со ссылкой на Trend представляет фоторепортаж, посвященный этому завораживающему водопаду.
Фото - Заур Мустафаев
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