В Огузском районе Азербайджана, в 15 километрах от райцентра расположено село Эрманат. 

Знаменито оно своим чудесным водопадом Халхал, у самого подножья Большого Кавказского хребта.

Day.Az со ссылкой на Trend представляет фоторепортаж, посвященный этому завораживающему водопаду.

Фото - Заур Мустафаев

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