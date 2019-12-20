Сервис European Best Destination, помогающий туристам выбирать лучшее из лучших в Европе, составил рейтинг лучших рождественских базаров. Победителем стал Advent Feast напротив Базилики Святого Стефана в Будапеште, передает Day.Az со ссылкой на Рамблер.

За самые красивые базары голосовали 289 700 человек из 116 стран. Второе место досталось Вене, третье - польскому городу Гданьск, четвертное - Брюсселю, а пятое - французскому Монбельяру.

Венгерский Advent Feast, или Праздник пришествия развернулся на площади Святого Стефана. Он побил рекорд, набрав 39 448 голосов. Кроме номинации "лучший рождественский рынок", он также стал "самым красивым", "самым экологичным" и "самым атмосферным". Здесь можно купить подарки, покататься на коньках, поучаствовать в благотворительных концертах, выпить глинтвейна и попробовать блюда национальной кухни. Вся посуда - экологически безопасная. А в ночное время здесь проводится грандиозное световое шоу.

Базилика святого Стефана находится в историческом районе Пешт. Это одно из самых высоких зданий в городе. Добраться сюда можно на метро по линии 1 до станции Bajcsy-Zsilinszky út, на автобусе № 9, 914, 914А, 931, 950, 950А до остановки Szent István Bazilika или на троллейбусе №72.