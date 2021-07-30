Италия объявила, что ждет всех туристов после 6 августа

Следующая пятница станет точкой отсчета новой страницы в истории Италии, поскольку принятые изменения коснутся каждого гражданина и туриста, решившего посетить страну на Аппенинах.

Как передает Day.Az со ссылкой на tourprom.ru, Италия взяла курс на ужесточение ковидной политики: вводятся повсеместные ограничения для всех непривитых лиц, не имеющих "Зеленый пропуск" страны, который является расширенной версией цифрового сертификата ЕС на COVID-19. Начиная с 6 августа, все граждане республики и иностранные туристы старше 12 лет должны предъявить медицинский паспорт, чтобы иметь доступ к мероприятиям и услугам - такие данные представило издание SchengenVisaInfo со ссылкой на Национальное агентство по туризму Италии.

Напомним, что пропуск в Италии выдается всем, кому была введена хотя бы доза вакцины от коронавируса, тем, кто недавно выздоровел от болезни, или тем, кто представил отрицательный результат теста, сданного в течение 48 часов. А в соответствии с новыми правилами те же документы будут требовать от гостей при посещении общественных мест.

Таким образом, с первой недели следующего месяца вход в кинотеатры, театры, выставки, музеи, спортивные мероприятия, частные вечеринки, фестивали, ярмарки, бассейны и тренажерные залы будет разрешен только после предъявления ковидного пропуска. Пропуск также будет обязательным для всех желающих посетить рестораны, бары и кондитерские, а ночные клубы будут оставаться закрытыми до тех пор, пока эпидемиологическая ситуация не улучшится.

Ожидается, что, за исключением введения ограничений в общественных местах, в сентябре страна также рассмотрит вопрос о том, чтобы сделать Green Pass обязательным для путешествий на самолете, поезде, а также для поездок на автобусе на дальние расстояния. Пока Италия рассматривает такую возможность, французские власти уже приняли. Аналогичные меры действуют во Франции с 21 июля - без медпаспорта нельзя зайти в общественный транспорт, включая самолеты/поезда, и посещать общественные места, несмотря на протесты - подробности тут. Причем набор запретов вышел за пределы Европы. Так, власти Саудовской Аравии запретили саудовцам без прививки посещать общественные места, сообщило издание Deshabhimani. Запрет распространяется на государственные и частные учреждения, даже если непривитые граждане там работают, а также пользоваться общественным транспортом и участвовать в любых массовых мероприятиях.

Объявив о новых ограничениях, премьер-министр Италии Марио Драги призвал всех граждан страны пройти вакцинацию от COVID-19, чтобы предотвратить высокие уровни инфицирования, которые выявляются в других странах. Прививка от ковида, по его мнению, необходима и для защиты экономики страны, которая больше всего пострадала за период пандемии.

"Дельта-штамм опасен. Он распространяется намного быстрее, чем другие варианты. Я приглашаю всех итальянцев пройти вакцинацию и сделать это немедленно. Без прививок нам пришлось бы снова все закрыть", - заявил Драги.

Итальянский зеленый пропуск является частью программы ЕС цифровых сертификатов COVID-19, что означает, что страна признает все другие эквивалентные пропуска, выданные другими странами. Тем не менее, итальянские власти еще не раскрыли, как требования будут применяться к прибывшим путешественникам из третьих стран.