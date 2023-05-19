https://news.day.az/tourism/1565976.html Вылет рейса AZAL по маршруту Прага-Баку задерживается - причина
Вылет рейса AZAL по маршруту Прага-Баку задерживается - причина
Рейс J2-110 авиакомпании "Азербайджанские Авиалинии", запланированный на маршруте Прага-Баку, задерживается в аэропорту назначения по техническим причинам.
Как передает Day.Az, об этом в пятницу сообщили в пресс-службе ЗАО "Азербайджанские Авиалинии".
Пассажиры задержанного рейса вылетят в Баку другим самолетом в 23:50 по бакинскому времени.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре