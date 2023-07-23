Самые крупные отельные сети в мире объявила иностранная пресса. На первом месте оказался Marriott с 8'082 объектами в разных странах мира и общим количеством 1'491'191 номеров в этих объектах. На втором месте китайская сеть Jing Jiang, хотя общее количество отелей у них больше - 12'359, передает Day.Az со ссылкой на Tourprom.ru.

Всего в списке шесть отельных сетей из США, две из Китая, также поучаствовала Франция. Причём китайские гостиничные сети, которые до недавнего времени были в конце списка, теперь составляют три из топ-10. А вот турецкие отели не поднялись выше второй сотни.

Полностью топ-10 выглядит так:

1. Marriott США

2. Jin Jiang Китай

3. Hilton США

4. IHG США

5. Wyndham США

6. Accor Франция

7. World Group Китай

8. Choice США

9. BTG Китай

10. BWH США