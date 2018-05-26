Этот фрукт обязательно нужно есть с кожурой
Киви - это низкокалорийный и очень полезный фрукт, но мало кто знает, что его шкурка по некоторым показателям полезнее, чем мякоть. Day.Az со ссылкой на Сегодня расскажет почему киви нужно обязательно есть с кожурой.
Чем полезна кожура киви
Клетчатка
Помогает пищеварению и снижает уровень холестерина в крови. В кожуре киви ее на 50% больше в сравнении с мякотью.
Витамины Е и С
Способствуют быстрому заживлению ран и шрамов, делают кожу красивой и повышают общий жизненный тонус. Кроме того, витамины Е и С являются мощными антиоксидантами, то есть нейтрализуют свободные радикалы в организме. Они борются с бактериями и помогают сохранять молодость и здоровье. Количество антиоксидантов в кожуре киви гораздо выше, чем в мякоти.
Фолиевая кислота
Повышает настроение и работоспособность, помогает кроветворению. Она обязательно должна присутствовать в рационе беременных для нормального развития плода. Стоит добавить, что фолиевой кислоты в кожуре киви на 32% больше, чем в мякоти.
Как правильно есть киви с кожурой
По возможности покупайте органические киви, так как большая часть пестицидов накапливается именно в кожуре. Купить натуральные фрукты можно в эко-магазинах. Перед употреблением обязательно промойте киви, чтобы минимизировать количество бактерий.
Не стоит есть больше 2-3 киви в сутки, если вы употребляете их почти каждый день. Частое поедание этого фрукта в больших дозах может спровоцировать дерматит или испортить работу поджелудочной железы, ведь киви очень насыщенный витаминами и кислотой. Если же вы едите его время от времени, то ограничений в количестве нет - ориентируйтесь на собственное самочувствие.
Кому нельзя есть киви
Воздержитесь от употребления фрукта, если у вас:
- аллергия на киви;
- повышенная кислотность;
- острый гастрит или язва;
-диарея;
- камни в почках или риск их развития.
Другие интересные новости читайте на странице Day.Az в FacebookСамое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
Ученые рассказали о пользе лишнего веса
Афины и Скопье не смогли решить македонскую проблему
Илон Маск перепутал украинское СМИ с российским
-
25 Май 12:04 8 478
-
25 Май 11:35 6 893
-
25 Май 12:55 6 413
-
25 Май 19:10 6 350
-
25 Май 13:40 6 205