5 мест на планете, где быть мужчиной невероятно тяжело

Во всем мире женщины храбро сражаются за свои права и патриархат понемногу сдает позиции. Но в самых далеких уголках Земли существуют такие племена, где самим мужчинам впору просить помощи у правозащитников. Day.Az со ссылкой на Trendymen.

Племя Мегхалая, Индия

Штат Мегхалая находится на северо-западе Индии. Известен он тем, что в одноименной народности здесь царит матриархат - мужчина вообще не имеет никаких прав. Финансы, воспитание детей, правосудие - парням даже пришлось организовать несколько правозащитных организаций. Пока, к сожалению, без особого успеха.

Китай

Конечно, не весь Китай, а лишь территория народности Мосу, расположенная у самых границ с Тибетом. Матриархат здесь царит с давних времен. Любая женщина может взять проходящего мимо парня в мужья - согласия никто не спрашивает. Дети отправляются к родственникам жены, а новоиспеченного мужа чаще всего из дома выгоняют. Просто потому, что надоел!

Гималаи

Небольшие поселения отдельных гималайских племен разбросаны на территории сразу нескольких стран. Их можно встретить на севере Индии, Бутане, Непале и даже Китае. Женщины этих племен устраивают настоящие мужские гаремы - впрочем, местные мужчины уже давно к этому привыкли.

Индонезия

Маленькое племя Минангкабау отличается тем, что вся власть в нем принадлежит исключительно женщинам. Мальчики и вовсе могут прожить на территории племени всего 7 лет, а затем отправляются на учебу в религиозные школы-интернаты. Вернуться на родину они могут только в том случае, если скопили достаточно денег для обеспечения своей будущей жены и семьи.

Пакистан

Племя Калаши считает себя потомками воинов великого Александра Македонского. По легенде, часть его войска осела в предгорьях Гиндукуша, собрала местных женщин и построила свое мини-государство. Жизнь современных калаши напоминает пост-феминистскую утопию: женщина вольна выбирать мужчину и работу, мужчина, в свою очередь, имеет право поддерживать подругу во всех начинаниях.

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