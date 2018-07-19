Cамые странные законы в мире

Совсем без законов, конечно, обойтись невозможно. И тем не менее, некоторые из них вызывают, мягко говоря, недоумение. Странные, абсурдные и нелепые пункты законодательства существуют во многих странах мира. Хотя, вероятно, каждый из них имеет под собой какое-то основание. Day.Az со ссылкой на russian7.ru представляет самые странные законы в мире.

Великобритания

До недавних пор здесь запрещалось... умирать в парламенте. Дело в том, что здание парламента имеет статус королевского дворца, и если кто-то умирал в его стенах, то его полагалось хоронить за государственный счет. Правда, теперь закон упразднили.

Германия

Если вы едете по автобану в Германии, то обязаны следить за тем, чтобы у вас не кончился бензин. Отправляясь в путь, вы должны убедиться, что ваш бак полон или есть запасные канистры. В случае, если бензин в дороге закончился, вам необходимо съехать на обочину и сигналить, пытаясь привлечь внимание проезжающих водителей. Выходить из машины и идти по шоссе пешком вы не имеете права. Все это делается в целях безопасности. За нарушение закона предполагается крупный штраф.

Швейцария

Здесь нельзя спускать воду в туалете после десяти часов вечера. Правда, касается закон только людей, проживающих в жилищных блоках. Считается, что шум спускаемой воды может побеспокоить соседей.

Ватикан и Филиппины

В этих двух государствах нельзя получить развод. В Ватикане разводы вообще запрещены, а на Филиппинах немусульманин не может развестись с мусульманином, поскольку у приверженцев ислама развод может происходить только по мусульманским канонам.

Япония

Масса тела японцев регулируется законом. Согласно ему, после 40 лет диаметр талии у мужчин не должен превышать 90 сантиметров, а у женщин - 82. Ведь нормальный вес - залог здорового образа жизни. Возможно, поэтому большинство жителей Японии имеют худощавое телосложение. Тем не менее, если вы превысите указанные габариты, вас лично никто не оштрафует. Штраф грозит местным органам власти и компаниям, где трудятся толстяки и толстухи.

Китай

Здесь запрещена... реинкарнация, то есть переселение душ. Вернее, чтобы ее осуществить, необходимо получить официальное правительственное разрешение. Дело в том, что, по традиции, тибетским далай-ламой избирают того, в кого вселилась душа предыдущего далай-ламы. Такого ребенка "вычисляют" еще в детстве по определенным признакам. Однако нынешний далай-лама заявил, что он не станет перерождаться, пока Тибет контролируется Китаем. Чтобы ограничить влияние ламаизма, и ввели этот запрет. Также в Китае запрещается путешествовать во времени. Правда, это касается только изображения хронопутешествий в фильмах и телепередачах. Несколько лет назад Управление радио, кино и телевидения пришло к выводу, что такие сюжеты "пропагандируют феодализм, суеверия, фатализм и реинкарнацию". В результате их запретили.

Гонконг

В этой стране жены имеют право убивать мужей за измену! Маленький нюанс: убийство должно быть совершено лишь голыми руками. А вот любовницу мужа закон разрешает убивать как угодно, хоть ножом... Видимо, считается, что это способствует укреплению нравственных устоев.

Сингапур

В этой стране существует запрет на... жевание жвачки! Здесь разрешена продажа только никотиновой жевательной резинки, и ту продают лишь по рецепту врача. Если вас поймают со жвачкой во рту, вам грозит штраф более 500 долларов или заключение в тюрьму.

Бахрейн

Здесь гинекологи-мужчины при осмотре пациенток-женщин должны смотреть на их половые органы только через зеркало. Иное считается непристойным и противозаконым. В мусульманских странах не разрешается смотреть на половые органы покойников. В моргах и похоронных конторах их принято прикрывать куском дерева или кирпичом.

США

Здесь много законов, регламентирующих сексуальную жизнь. Например, в штате Юта женщины не имеют права заниматься сексом с мужчинами, если находятся вместе с ними в... машине скорой помощи! В Вайоминге нельзя заниматься любовью в холодильнике. В Вирджинии половой акт не должен проходить при свете. В Неваде заниматься сексом можно только в презервативах. В том же штате чиновники не имеют права... носить на службе костюмы, изображающие пенис! А в штате Оклахома после семи часов вечера в вашей ванной не имеет права спать осел! Согласитесь, странно представить саму ситуацию, когда осел заберется в человеческую ванну, чтобы поспать... А если он бодрствует, то, выходит, закон не нарушен?



Гуам

На этом тихоокеанском острове девушка не может выйти замуж девственницей. Чтобы можно было сыграть свадьбу, сначала нанимают мужчин-профессионалов, которые за плату дефлорируют невест.

Австралия

В австралийском штате Виктория менять электрическую лампочку имеют право только профессионалы. То есть, если у вас в доме перегорела лампочка, вы обязаны вызвать электрика. Если же вы не электрик и захотите поменять лампу самостоятельно, вас ожидает штраф в десять австралийских долларов. Конечно, если вас в этом уличат.

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