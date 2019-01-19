Подсчитано число исчезающих видов животных

Международная Красная книга сегодня считает, что под угрозой вымирания находятся около пяти тысяч видов животных и растений. Это много, но реальная картина драматичнее.

Свыше 600 видов животных, не включенных в Красную книгу, все же находятся на грани вымирания, подсчитали ученые, опубликовавшие статью в журнале Conservation Biology, передает Day.Az со ссылкой на popmech.ru.

Причина в том, что методики, используемые экспертами Международного союза охраны природы, составляющими и корректирующими список угрожаемых видов, не соответствуют сегодняшним техническим возможностям. А состоянию самой природы они не соответствовали и раньше, но с этим тогда приходилось мириться.

"Когда эксперты из Международного союза охраны природы обновляют Красную книгу, у них не всегда хватает времени на качественную обработку данных по всем 90 тысячам видов входящих в нее. Часто эта информация бывает устаревшей или просто некачественной. Это неизбежно приводит к тому, что они не замечают весомую часть вымирающих видов", - цитирует РИА Новости Луку Сантини (Luca Santini) из Университета Неймегена (Нидерланды).

Группа Сантини провела собственный расчет списка находящихся под угрозой видов, использовав компьютерное моделирование их вероятной судьбы, судя по имеющимся данным об ареале, численности и их изменениях за последнее время. Результаты получились в целом похожими на краснокнижные. Вместе с тем, оказалось, что под реальной угрозой находятся еще по крайней мере шесть сотен видов, которым Красная книга присваивает иной, менее тревожный, статус.

Сантини и его коллеги надеются, что экологи, работающие над списком, в ближайшее время возьмут на вооружение их методику. Как сообщили в пресс-службе Красной книги, ее эксперты согласны с этой идеей и планируют начать использование компьютерных и спутниковых карт ареалов обитания животных в самое ближайшее время.

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