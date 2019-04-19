В NASA рассказали о вероятности климатической катастрофы
Специалисты американского Национального управления по аэронавтике и исследованию космоса NASA подтвердили точность полученных недавно данных об угрозе климатической катастрофы вследствие глобального потепления. Температура на планете начиная с 2003 года значительно повышается, а последние три года зафиксированы, как самые тёплые в истории человечества.
Как передает Day.Az, об этом пишет oane.ws.
Учёные на протяжение 2003-2017 гг с помощью космического аппарата Aqua измеряли температуру воздуха над разными участками морей, земной поверхностью и ледяным покровом. Эти данные сравнили с результатами анализа экспертов из Института космических исследований Годдарда, выявив их корреляцию.
Эксперты NASA подтверждают рост температурных показателей на планете за последние 15 лет и предупреждают, следует принимать активные меры по снижению количества выбрасываемого в атмосферу углекислого газа. В случае игнорирования признаков глобального потепления до конца текущего столетия возможно увеличение уровня вод Мирового океана и, как следствие, климатическая катастрофа.
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