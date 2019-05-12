Российский врач-психоэндокринолог, президент Российской диабетической ассоциации Михаил Богомолов, объяснил механизм сновидений, которые говорят о предстоящей скорой смерти, передает Day.Az со ссылкой на Рамблер.

Согласно исследованию, которое провели в хосписах, у 59 процентов во сне присутствовала идея того, что они должны куда-то уйти. Некоторые собирались в путь, паковали чемоданы, другие уже куда-то двигались, а кто-то летел на самолете или ехал на поезде, часто в компании с уже умершими людьми. В 72 процентах случаев людям снилась встреча с уже умершими родственниками или друзьями. Такие сны становились тем чаще, чем ближе человек, который их видел, оказывался к своей смерти.

Такие сны не вызывали тревоги, страха или раздражения, они, наоборот, были приятными и даже успокаивали. Умершие родственники, присутствовавшие в них, говорили что-то доброе и ободряющее. Также видевшие их пациенты часто возвращались в счастливое детство или посещали места, связанные с хорошими воспоминаниями.

Ученые отметили, что такие сны оказывали психотерапевтический эффект, создавали у неизлечимо больного человека чувство покоя, комфорта, примиряли пациентов с приближающейся кончиной.