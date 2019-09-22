Таяние льда в океане практически не повлияет на моря и реки, а вот, если взять весь лед в мире, может произойти страшная катастрофа. Экологи давно бьют тревогу относительно глобального потепления, которое подразумевает таяние ледников в Антарктиде и в Гренландии.

Как передает Day.Az, об этом пишет Рамблер.

Если растает весь лед, который есть на нашей планете, уровень морей поднимется на несколько метров. Больше всего от этого пострадает Европа. Под угрозой затопления будут Дания, Голландия, Бельгия, восток Англии и Ирландии и юг Украины. При этом повышается вероятность разлива Каспийского моря и затопление северных к нему регионов.

Что касается других континентов, они также могут быть под угрозой. В Северной Америке затопит штаты на восточном побережье, а также север Канады и юг Мексики. Между двумя континентами появится пролив. В Южной Америке увеличится ширина Амазонки, а гористое западное побережье практически не пострадает.

В Африке пострадают прибрежные страны на западе: Сенегал, Гана, Гвинея, Либерия и Сьера Лионе. Сомали и Кения потеряют часть своих территорий. Затопление ждет крупные районы Азии: под воду уйдут Индонезийские острова, Япония, восток Китая и береговые районы Индии. Австралия и Новая Зеландия лишатся своих крупных городов.

Несмотря на все территориальные потери, на месте Антарктиды появится целый континент, по размерам схожий с Европой. Он будет пригоден для жизни и заселения людьми.

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