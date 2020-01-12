Почему у вас легко появляются синяки

Образование синяков время от времени неизбежно. Каждый хоть раз замечал на своем теле внезапно появившиеся синяки. Самое удивительное, что чаще всего вы абсолютно уверены в том, что их появление никак не связано с травмами или ушибами. В таком случае, откуда же берутся синяки? Day.Az со ссылкой на Рамблер расскажет, что может стать причиной их появления.

Дефицит витамина С

Причиной появления синяков может быть повышенная хрупкость капилляров. Из-за нее капилляры легко разрываются и оставляют след на коже человека (в виде синяка). Ученые Чикагского университета выяснили, что нехватка витамина С в организме ослабляет капилляры. Если же витамина достаточно, то, наоборот, укрепляет. При этом склонность к образованию синяков может усиливать даже незначительный дефицит витамина С.

Заболевания крови

Лейкемия и гемофилия также могут вызвать появление синяков. При этих заболеваниях кровь не сворачивается надлежащим образом. Если у вас регулярно появляются яркие фиолетовые или синие пятна на теле, то следует немедленно обратиться к врачу, особенно, если синяки появляются внезапно.

Показатель возраста

С возрастом человеческая кожа теряет значительную часть жирового слоя, который, как мягкая подушка, защищает наше тело от всевозможных ударов. Плюс ко всему, со старением уменьшается выработка белка коллагена, обеспечивающего упругость кожи. Даже при самом легком соприкосновении на коже пожилого человека может моментально образоваться синяк.

Диабет

Велика вероятность того, что у диабетиков со временем появятся темные пигментные пятна. Чаще всего это происходит там, где кожа соприкасается с другими частями тела - в области шеи, подмышек, паховой части и на внутренней стороне локтевого сгиба. Такие пятна ошибочно принимают за синяки, но они, на самом деле, обусловлены резистентностью к инсулину.

Сильные физические нагрузки

Например, при регулярном подъеме тяжестей или во время энергетических тренировок возможен разрыв кровеносных сосудов и появление синяков.

Некачественное питание

Если ваш рацион не обеспечивает вас нужными питательными веществами, то это может увеличить хрупкости капилляров. Один из лучших способов обеспечить силу и гибкость капилляров - получать с пищей больше флавоноидов. Лучшими пищевыми источниками флавоноидов являются ягоды темной окраски, темная листовая зелень, чеснок и лук. В тех случаях, когда появление синяков не является результатом травм или тяжелых заболеваний, полноценного рациона с большим количеством овощей и фруктов оказывается более чем достаточно.

Повреждение от солнца

Для человеческого организма крайне важно воздействие солнца. Это нужно для выработки витамина D, который отвечает за состояние нашей кожи. В то же время избыточное пребывание на солнце может привести к тому, что кожа утратит свою эластичность и устойчивость к повреждениям. Особенно, если на коже часто появляются ожоги.