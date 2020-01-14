Кошка, включив кран, нанесла внушительный ущерб жилищу своего хозяина - ВИДЕО
Годовалый питомец по кличке Ева стал виновником масштабного бедствия в частной квартире в городе Аделаида (штат Южная Австралия), передает Day.Az со ссылкой на rai77.com.
Эмбер и Джо Фаузер, проснувшись рано утром и спустившись из спальни на первый этаж квартиры, обнаружили бедственное положение, в котором пребывали их апартаменты.
Кошка, разобравшись с устройством крана, включила воду на всю ночь, а сама с комфортом устроилась на стиральной машине. Хозяин жилища пришёл в ужас от увиденной картины.
В итоге неосмотрительность супружеской пары обойдётся им в сумму более 28000 австралийских долларов (1200000 руб) на проведение ремонта и покупку пришедшей в негодность утвари и бытовой техники.
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