Точный гороскоп на среду: Очень благоприятный день для того, чтобы привести в порядок свои дела и отношения

Сегодня гороскоп обещает очень благоприятный день для того, чтобы привести в порядок свои дела и отношения. Если в последние дни у вас возникли какие-либо трения с окружающими, то сейчас лучший момент для того, чтобы достичь взаимопонимания и уладить ссору. Звезды подсказывают, что несмотря на повышенную эмоциональность, и вам, и окружающим сегодня будет легче сохранить равновесие и найти с собеседником общие интересы. Воспользуйтесь этим, чтобы завязать интересные знакомства и контакты. Ну а особенно благоприятным этот день обещает быть для влюбленных!

Овен

Сегодня Овен будет тонко чувствовать все, что вокруг, в первую очередь - людей, которые находятся с ним рядом. Для него не составит труда представить себя на месте собеседника, посмотрев на мир с его колокольни. Благодаря этому, Овен сегодня будет прекрасным слушателем и не менее прекрасным рассказчиком. День наделяет его развитой интуицией, творческими способностями и буйной фантазией. А вот логические выводы и расчеты будут даваться Овну с огромным с трудом.

Телец

Сегодня гороскоп предвещает Тельцу неплохой день, когда он будет склонен смотреть на жизнь философски. Что ж, иногда это единственно правильный подход к вещам, которые не можешь изменить. Даже если не все у Тельца будет складываться гладко, его невозмутимость и чувство юмора помогут ему не драматизировать ситуацию или даже повернуть ее в свою пользу. При этом, что бы ни произошло, поколебать спокойствие Тельца сегодня будет трудно.

Близнецы

Сегодня общение и информация необходимы Близнецам как воздух! Чем больше вокруг них людей, тем лучше, причем не так уж важно, друзья это, коллеги или посторонние: Близнецы со всеми найдут общий язык. Благодаря своей коммуникабельности, у Близнецов сегодня есть шанс завести интересное или полезное знакомство, новое хобби, стать обладателем нужной информации. Другими словами, гороскоп склоняет их сочетать приятное с полезным, в полном соответствии с поговоркой: "Общение работает на тех, кто работает на него".

Рак

Сегодня гороскоп склоняет Рака манипулировать людьми, впрочем, окружающие и сами будут охотно плясать под его дудку. Причем Рак будет убежден, что проделывает это не ради личной выгоды, а ради общих целей - к примеру, для работы или на благо семьи. Чтобы добиться желаемого, Рак сегодня может использовать не только свой дар убеждения, но и свои связи, слухи и другие тайные рычаги - все это поможет ему добиться результатов. Главное, чтобы игра в "серого кардинала" не велась слишком уж всерьез.

Лев

Сегодня Лев имеет шанс прочувствовать на себе справедливость поговорки: "Все хорошо в меру"! День склоняет его к умеренности во всем - в делах, в поступках, в еде, в разговорах, в любви. В любых вопросах, которые Лев сегодня будет решать, ему стоит выбрать золотую середину, ну а если вопрос спорный - поискать компромисс. Только тогда результат его не разочарует. Если же Лев сегодня начнет рубить с плеча, то рискует, что от его проектов и планов останутся только мелкие щепки.

Дева

Сегодня ситуация может потребовать от Девы поддержать кого-то из окружающих, оказать помощь, выслушать или дать совет. Более того, Дева и сама будет настроена альтруистически, так что даже если к ней не обратятся за помощью, она способна сама ее предложить. День наделяет Деву желанием заботиться, защищать и опекать, делая ее отличным слушателем и психоаналитиком. Единственное "но": в любви сегодня забота Девы может проявляться слишком уж активно. Старайтесь, чтобы она не превратилась в навязчивость.

Весы

Сегодня Весы будут не прочь покомандовать окружающими! Впрочем, чаще всего окружающие будут только "за". День наделяет Весы уверенностью в себе и харизмой, позволяя проявлять лидерские качества и даже чуть-чуть манипулировать людьми. Благодаря этому, Весам сегодня будет нетрудно продвинуть свою идею, организовать любой процесс, убедить в своей правоте. Это хороший день для того, чтобы покорить чье-то сердце или продвинуться в карьере.

Скорпион

Сегодня звезды гороскопа советуют Скорпиону посвятить этот день общению поколений. Родители, дети, внуки - чем больше близких людей соберется вместе, тем лучше! В кругу родных Скорпиона сегодня ждет не только искренняя теплота общения, но и счастливые шансы судьбы: возможно, именно в этот день Скорпион получит неожиданную помощь или предложение от своих близких. Если же Скорпион не мог решиться завести доверительный разговор, сегодня самое время все обсудить в непринужденной и душевной семейной обстановке.

Стрелец

Сегодня день наделяет Стрельца немалым зарядом бодрости, энергии и сил. Возможно, встав с кровати, он этого и не почувствует, но достаточно ему выпить чашку кофе и принять контрастный душ, как жизнь заиграет яркими красками! Звезды гороскопа советуют Стрельцу сегодня уделить время закалке и нагрузкам на свой организм. Порадуйте себя пробежкой, занятием фитнесом или походом в бассейн. А заодно - таким тонизирующим видом спорта, как стрельба глазами в адрес лиц противоположного пола.

Козерог

Сегодня день обещает порадовать Козерога приятными сюрпризами. Во всем, за что бы он ни взялся, удача обещает быть на его стороне, особенно в том, что связано с любовными делами и финансами. Вполне вероятно, день порадует его хорошей прибылью, удачной покупкой, подарком или романтической встречей. Чтобы проверить это, Козерогу сегодня достаточно не сидеть в четырех стенах: знакомьтесь, влюбляйтесь, назначайте свидание, занимайтесь бизнесом и шоппингом!

Водолей

Сегодня в Водолее проснутся лидерские задатки! День наделяет его способностью быстро принимать решения, брать за них ответственность и организовывать окружающих для того, чтобы претворять эти решения в жизнь. Все это будет удаваться Водолею без особого труда: окружающие охотно поддержат его во всех начинаниях. Так что звезды гороскопа советуют сегодня Водолею смело брать инициативу в свои руки, ведь если не он, то кто же?

Рыбы

Сегодня Рыбам необходимо держать дистанцию с окружающими, не позволяя сесть себе на шею. Звезды гороскопа предупреждают их о том, что кто-то может беззастенчиво пытаться манипулировать Рыбами в своих интересах или же обременять их бесконечными просьбами. Такой уж это день, что Рыбы своей уступчивостью будут буквально провоцировать в людях эксплуататорские замашки! Так что придется им либо провести этот день подальше от всех, либо упорно отбиваться от навязчивых просителей.