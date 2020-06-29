Нестандартная методика похудения c быстрым результатом

Книга "Диета воина" Ори Хофмеклера впервые вышла в 2002 году и сразу же стала бестселлером. С тех пор она несколько раз переиздавалась, получила массу положительных отзывов, а также неоднократно становилась предметом дискуссий диетологов всего мира. Мы подробнее рассказываем о необычной системе питания, которая отлично подойдет тем, кто рассчитывает на быстрый результат.

ОБ АВТОРЕ

Автор книги, дипломированный художник Ори Хофмеклер, в свое время служил в израильском спецназе. Там он заинтересовался феноменом невероятной выносливости римских легионеров, которые тренировались ежедневно по несколько часов и активно принимали участие в битвах. После службы он посвятил несколько лет изучению диетологии, физиологии, биохимии и военной истории. Хофмеклер пришел к выводу, что контролируемое голодание благотворно влияет на человека: оно способно очистить организм, эффективно сжигать жир, наладить работу обмена веществ.

ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ

Диета воина подразумевает, что человек будет вести активный образ жизни: автор не заставляет читателей заниматься спортом каждый день, но нужно увеличить количество физической нагрузки. Например, следует отказаться от личного транспорта и больше ходить пешком, а вместо лифта подниматься по лестнице.

В основе методики лежит еще одно железное правило: от завтрака и обеда придется отказаться, но вечером можно плотно поужинать. Режим питания разбит на две фазы: голодания и переедания, 20 часов в сутки нужно голодать и 4 часа есть. Фаза голодания подразумевает неполный отказ от пищи: в это время разрешается пить свежевыжатые соки или есть свежие фрукты, овощи, орехи. Вечером наступает фаза переедания. На ней можно есть практически все, но в определенном порядке: сначала клетчатку (овощи), потом белки и жиры, а в конце углеводы. Приятный бонус: ограничений по количеству принимаемой пищи перед сном нет.

Во время службы в спецназе Ори заметил, что пропуск еды в течение дня благоприятно сказывается на его самочувствии. Позже он выяснил, что римские легионеры, японские самураи, казаки и непальские маори не ели в течение дня, а перед сном позволяли себе сытный ужин.

Ужин на диете воина должен не сильно отличаться от приема пищи настоящего воина. Очевидно, что легионеры и самураи не ели перед сном пиццу и печенье. Отдавать предпочтение нужно натуральной и простой еде: мясу, овощам, фруктам, каше, орехам.

РЕЗУЛЬТАТЫ

Автор книги считает главным плюсом диеты воина мощную детоксикацию и эффективное сжигание жира. "Недоедание (или контролируемое голодание) запускает целительный процесс двумя основными путями: во-первых, у вас появляется больше неиспользованной энергии, поскольку она не расходуется на переваривание пищи, а во-вторых, процесс детоксикации происходит во время этой фазы как часть исцеления и сохранения здоровья", - считает автор методики.

А благодаря повышению чувствительности к инсулину жир на этой диете сжигается намного быстрее, даже без снижения калорийности рациона. Этот факт также доказали ученые из Louisiana State University: они обнаружили, что кратковременные периоды голодания улучшают окисление жиров. Исследование также опровергло распространенный миф о том, что прием пищи перед сном способствует набору веса.

Чтобы придерживаться принципа питания воина, стоит обладать железной силой воли. Те, кто пока не готов жертвовать завтраком и обедом, могут попробовать питаться по системе несколько дней - результат не заставит себя ждать.

elle.ru