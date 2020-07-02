Отказ от кофе на 30 дней: что из этого вышло

Споры о вреде и пользе кофе не утихают уже много лет. Как передает Day.Az, корреспондент glamour.ru Юлия Безбородова на месяц отказалась от кофе и рассказала, как это отразилось на состоянии кожи, зубной эмали, весе и качестве сна.

Считается, что кофе повышает артериальное давление, может спровоцировать язву (если пить его на пустой желудок) и испортить состояние кожи. Есть и обратное мнение: в 2017 году в научном журнале Annals of Internal Medicine было опубликовано исследование, согласно которому ежедневное употребление кофеина снижает риск преждевременной смерти на 12 %.

Поначалу челлендж "30 дней без кофе" показался мне легкой задачей. Я люблю кофе и с удовольствием выпиваю чашку капучино по утрам, но не могу сказать, что я зависима от кофеина. Для чистоты эксперимента я также решила отказаться от черного чая - ведь в 100 г чая эрл грей содержится 20 мг кофеина. Первые дни без кофе были самыми сложными. По утрам я чувствовала себя разбитой: у меня болела голова, и мне все время хотелось спать. В такой реакции организма нет ничего удивительного: регулярное употребление даже небольших доз кофеина вызывает зависимость, поэтому резкий отказ от кофе сопровождается головными болями, плохим настроением и бессонницей. К счастью, через несколько дней мне стало лучше, и уже на второй неделе эксперимента я заметила первые положительные результаты.

Улучшилось состояние кожи

Не могу сказать, что моя кожа доставляла мне неудобства, но ее состояние и вправду улучшилось с тех пор, как я отказалась от кофе. Цвет лица стал более ровным, исчезли мелкие высыпания - я даже перестала пользоваться пудрой и BB-кремом. Я и раньше слышала о вреде кофеина для кожи: дело в том, что в кофейных зернах содержится органическая кислота, которая повышает уровень гормона стресса кортизола. Он стимулирует работу сальных желез и провоцирует появление высыпаний и жирного блеска. Поэтому обладательницам жирной и проблемной кожи не стоит пить больше одной чашки кофе в день. Я похудела Еще один приятный сюрприз ждал меня во время взвешивания. Я похудела на несколько килограммов, просто убрав кофе из рациона. Правда, кофе я пила со сливками и двумя ложками сахара - а это как минимум 200 лишних килокалорий. В любом случае отказ от кофе может стать правильным решением, если вы хотите сбросить вес. Ученые из Университета Дьюка выяснили, что ежедневное употребление кофе повышает уровень сахара почти на 10 %. А это может привести к сердечно-сосудистым заболеваниям, ожирению и диабету. Улучшилось состояние зубов Не секрет, что кофе содержит кислоту, которая разрушает и окрашивает зубную эмаль. Хотя я отбеливаю зубы два раза в год, я заметила, что за время эксперимента зубная эмаль стала заметно светлее - пожалуй, в этом году мне хватит и одной процедуры отбеливания. Чтобы защитить эмаль, стоматологи рекомендуют разбавлять напиток молоком или сливками - считается, что чем крепче кофе, тем больше в нем кислоты, которая окрашивает зубную эмаль. Для сохранения белизны зубов не лишним будет отказаться и от сахара: он провоцирует размножение бактерий, от которых появляется зубной налет. Я стала лучше спать С тех пор, как я перестала пить кофе, у меня заметно наладился сон. Дело в том, что кофеин способствует выработке адреналина и кортизола - а переизбыток этих гормонов ухудшает качество сна и может вызвать бессонницу. Поэтому врачи советуют отказаться от кофе как минимум за шесть часов до сна. Что касается распространенного мнения о том, что без кофеина вам будет не хватать энергии и бодрости, могу вас заверить, что это миф. Несмотря на то, что от кофе вы действительно чувствуете прилив сил, с каждым разом вам требуется все больше и больше кофеина, чтобы организм отвечал на него с той же эффективностью. К счастью, есть и другие способы взбодриться: тренировка с утра или контрастный душ заряжают энергией не хуже кофе.

Мои выводы