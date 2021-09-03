Учёные создали молекулярный процессор, похожий на мозг

Международная группа учёных из США, Ирландии, Индии и Сингапура создала молекулярную микросхему, которая работает подобно мозгу - одновременно хранит и обрабатывает данные, а также способна перестраивать свою аппаратную архитектуру. Исследователи рассказали об этом в журнале Nature, передает Day.Az со ссылкой на tjournal.ru.

Эксперимент показал, что молекулярный процессор может производить многомерные, разветвлённые вычисления за один такт - это приближает его к мозгу по уровню энергоэффективности. По словам одного из авторов работы, устройство демонстрирует все признаки работы мозга - оно состоит из одинаковых крошечных молекулярных узлов, которые объединены в сеть и работают параллельно. Даже если часть процессора выйдет из строя - он всё равно будет работать дальше.

Реализация многомерных деревьев принятия решений в молекулярном процессоре Изображение авторов исследования

Крошечные узлы - это атомы железа, окружённые органическими молекулами. Связи атомов с молекулами формируют архитектуру молекулярного процессора, его электронную схему - так же, как в обычном процессоре кремниевые транзисторы связаны друг с другом определённым образом и формируют его архитектуру. Но в обычном процессоре эти связи жёстко заданы при производстве и не могут меняться во время работы. А в молекулярном процессоре - могут, для этого достаточно изменить напряжение тока.

Структура молекулярного процессора Изображение авторов исследования

Такая гибкость позволяет молекулярной микросхеме играть роль не только процессора, но и памяти - устройство мгновенно переключается между обработкой и хранением данных при изменении напряжения. Во время вычислений молекулярный процессор также может менять всю логику своей работы, перестраивая связи между атомами и молекулами. Подобным образом ведёт себя биологический мозг с его нейронами и динамическими связями между ними.

Учёные считают, что такой молекулярный кристалл можно встраивать в мобильные и периферийные устройства, а также в обычные кремниевые процессоры для "ускорения принятия сложных решений" и работы нейросетей, которые будут намного мощнее существующих.